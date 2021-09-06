В Тюменской области зарегистрировали смерть 24 пациентов с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 24 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 230 новых случаев, выздоровели 163 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 276 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 463 человека, в Московской области - 891, в Санкт-Петербурге - 690.

В Свердловской области зафиксировано 514 новых случая, в Челябинской области - 371, в Ханты-Мансийском автономном округе - 139, в Курганской области - 123, в Ямало-Ненецком автономном округе - 102.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 30 тыс. 455 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 тыс. 990 летальных исходов, выздоровели 6 млн 285 тыс. 7 человек.