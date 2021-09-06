Тюменская область - в десятке рейтинга регионов по тестированию на COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 36 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию проведено в Тюменской области за минувшую неделю, регион занимает восьмую позицию в Топ субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных и частных медицинских организаций. Полный список учреждений, где можно сдать тест на COVID-19 доступен по ссылке.

По всем вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, а также срокам исполнения и выдаче результатов тестов, можно обратиться на горячую линию регионального Роспотребнадзора по телефону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.