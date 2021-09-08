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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, когда класс закрывают на карантин по COVID-19

Общество, 12:58 08 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При регистрации трех и более случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в одном классе его закрывают на карантин, обучающих направляют под медицинское наблюдение по месту жительства.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С нового учебного года школам Тюменской области рекомендовано соблюдать требования по предупреждению распространения COVID-19.

"За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия. Школы работают по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному для минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, обедов в столовой", - говорят эксперты.

Как заметили в региональном Роспотребнадзоре, рассадка детей внутри класса особенностей не имеет. Учителям советуют носить санитарно-гигиенические маски в школе вне уроков. Школьникам маски носить не обязательно.

Анжела Лебедева

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# карантин , коронавирус , маски , Управление Роспотребнадзора , школа , школьники

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