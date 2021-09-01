Александр Моор продлил режим повышенной готовности в Тюменской области до 26 сентября

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности до 26 сентября. Также региональные власти ограничили число участников спортивных мероприятий до 1 тыс. человек. Соответствующие изменения в распоряжение регионального правительства внес губернатор Александр Моор.

"При проведении физкультурных и спортивных мероприятий численность зрителей не должна превышать 50% от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия - не более тысячи человек", - сообщает оперштаб.

Личный прием граждан в исполнительных органах государственной власти Тюменской области также приостановлен до 26 сентября. В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.