  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с новым успехом

Губернатор, 17:54 05 декабря 2025

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Представитель Тюменской области Александр Поварницын завоевал бронзу в масс-старте в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.

С успехом спортсмена поздравил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Сразу шесть спортсменов претендовали на место в тройке. Борьба велась до последних метров дистанции. К тому же сегодня в столице Югры довольно холодно, бежать и стрелять было непросто, но Александр со всем справился. Поздравляю спортсмена и тренерский штаб! Болеем за наших", - написал он.

# биатлон

