Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с новым успехом
Представитель Тюменской области Александр Поварницын завоевал бронзу в масс-старте в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.
С успехом спортсмена поздравил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.
"Сразу шесть спортсменов претендовали на место в тройке. Борьба велась до последних метров дистанции. К тому же сегодня в столице Югры довольно холодно, бежать и стрелять было непросто, но Александр со всем справился. Поздравляю спортсмена и тренерский штаб! Болеем за наших", - написал он.