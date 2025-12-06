  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменец завоевал серебро на Кубке России по лыжам

Губернатор, 15:46 06 декабря 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Спортсмен Александр Терентьев занял второе место в спринте на Кубке России по лыжам. Соревнования прошли в Тюменском Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 6 декабря. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В спринте среди мужчин серебро в упорнейшей борьбе вырвал Александр Терентьев. В тройке также представители Республики Татарстан Сергей Ардашев и Савелий Коростелев. Классная, красивая гонка – заслуженные награды! Поздравляю спортсменов и тренерский штаб! Молодцы!", - отметил глава региона.

Напомним, 7 декабря, в "Жемчужине Сибири" продолжатся соревнования по лыжным гонкам – второй этап Кубка России. С 8 по 15 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по биатлону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , кубок России , лыжи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 06.12.2025Тюменец завоевал серебро на Кубке России по лыжам
21:22 05.12.2025На Урале определили приоритеты партийной политики на 2026 год
17:54 05.12.2025Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с новым успехом
10:29 05.12.2025В Тюменской области к волонтёрскому движению ежегодно присоединяются 270 тысяч человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора