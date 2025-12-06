Тюменец завоевал серебро на Кубке России по лыжам

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Спортсмен Александр Терентьев занял второе место в спринте на Кубке России по лыжам. Соревнования прошли в Тюменском Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 6 декабря. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В спринте среди мужчин серебро в упорнейшей борьбе вырвал Александр Терентьев. В тройке также представители Республики Татарстан Сергей Ардашев и Савелий Коростелев. Классная, красивая гонка – заслуженные награды! Поздравляю спортсменов и тренерский штаб! Молодцы!", - отметил глава региона.

Напомним, 7 декабря, в "Жемчужине Сибири" продолжатся соревнования по лыжным гонкам – второй этап Кубка России. С 8 по 15 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по биатлону.