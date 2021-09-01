В тобольском ДК "Водник" приобрели новые музыкальные инструменты

| Фото: Центр искусств и кульутры Тобольска | Фото: Центр искусств и кульутры Тобольска

Новые музыкальные инструменты и оборудование для занятий в вокальных классах появились в тобольском ДК "Водник", сообщает городской центр искусств и культуры.

Новая аппаратура была презентована в день открытых дверей в Доме культуры п. Сумкино. На сцене выступил вокально-инструментальный ансамбль "Интервал". После концерта состоялись мастер-классы по игре на барабанной установке от звукооператора и преподавателя ДК "Водник" Павла Бубнова. Юные вокалисты поучаствовали в мастер-классе по вокалу.

В фойе ДК "Водник" можно было ознакомиться с клубными формированиями и записаться в студии.

Добавим, новые инструменты для юных музыкантов появились благодаря тому, что ДК "Водник" принял участие в программе "Формула хороших дел" компании "ЗапСибНефтехим".