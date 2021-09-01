Предприниматель Павел Филиппов: успех своего дела зависит от поддержки близких

Фото Павла Филиппова | Фото: Павла Филиппова Фото Павла Филиппова | Фото: Павла Филиппова

Свое дело в сфере обслуживания и ремонта машин открыл в с. Викулово предприниматель Павел Филиппов.

Работа знакома, давно хотел заняться именно этим направлением, пояснил он корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"До этого ездил на вахты, устал от разлук со своей семьей, пришла мысль открыть свою мастерскую и работать рядом с домом. Обратился в Центр занятости населения Викуловского района, получил финансовую помощь и открыл свое дело", - добавил он.

Одно рабочее место создано у предпринимателя, но в планах - расширение, уже начато строительство нового помещения, которое будет в четыре раза больше.

"Конечно, еще есть вопросы. Необходимо приобрести дополнительное оборудование, но мы работаем над этим и я уверен, что все получится", - подчеркнул Павел Филиппов.

Как рассказал предприниматель, сбор документов на получение финансовой помощи был не сложный.

"Администрация Викуловского района идет навстречу в этих вопросах, помогает, если возникают трудности с документацией. Из-за пандемии все документы подавали в электронном виде и дистанционно, так что в очередях нигде не стояли", - рассказал он.

Клиенты у Павла Филиппова не только из Викулово, но и из Екатеринбурга, Тюмени, Абатского района.

"Мы делаем все работы по ремонту транспорта - от диагностики двигателя до ремонта электрооборудования и проводки. Не занимаемся только ремонтом ходовой части, пока нет необходимого оборудования. Но вопрос сейчас решаем, хотим приобрести автомобильный подъемник. Популярностью пользуется узкий профиль работ — автоэлектрика. Специалистов в этой области в нашем регионе мало, поэтому клиентов хватает. Многие приезжают для установки дополнительного оборудования: видеорегистраторов, автосигнализаций, магнитол", - поделился он.

По мнению Павла Филиппова, успех своего дела зависит от окружения.

"Для меня было важно, что жена верила в меня, поддерживала, помогала во всем. Планов всегда было много, разные варианты рассматривал. Важно заниматься делом, в котором разбираешься и которое близко, тогда точно все получится", - подытожил он.

Ирина Шемякина