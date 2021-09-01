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Охранник ресторана сломал пьяному гостю челюсть

Происшествия, 16:44 14 сентября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 130 тыс. рублей оштрафован бывший охранник тюменского ресторана, сломавший челюсть пьяному посетителю. Как сообщает областной суд, мужчина также получил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Свою вину охранник признал и рассказал, что ночью 15 ноября 2020 года сильно пьяный посетитель стал его оскорблять и замахнулся на него рукой. Обороняясь, охранник дважды ударил мужчину в челюсть. Гость упал, его вывели на улицу и предложили вызвать скорую. Мужчину увезли в больницу с двухсторонним переломом нижней челюсти

Суд учел, что охранник был ранее судим за ДТП с тяжкими последствиями и присоединил не отбытую часть прежнего наказания. Дополнительно он на один год четыре месяца лишен водительского удостоверения. Выплачивать штраф осужденный сможет частями по 5 тыс. рублей ежемесячно.

Кроме того, охранник договорился с потерпевшим об оплате его лечения в размере 25 тыс. рублей и уже сделал первый взнос в 5 тыс. рублей.

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# суд , штраф

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