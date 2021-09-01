Охранник ресторана сломал пьяному гостю челюсть
На 130 тыс. рублей оштрафован бывший охранник тюменского ресторана, сломавший челюсть пьяному посетителю. Как сообщает областной суд, мужчина также получил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Свою вину охранник признал и рассказал, что ночью 15 ноября 2020 года сильно пьяный посетитель стал его оскорблять и замахнулся на него рукой. Обороняясь, охранник дважды ударил мужчину в челюсть. Гость упал, его вывели на улицу и предложили вызвать скорую. Мужчину увезли в больницу с двухсторонним переломом нижней челюсти
Суд учел, что охранник был ранее судим за ДТП с тяжкими последствиями и присоединил не отбытую часть прежнего наказания. Дополнительно он на один год четыре месяца лишен водительского удостоверения. Выплачивать штраф осужденный сможет частями по 5 тыс. рублей ежемесячно.
Кроме того, охранник договорился с потерпевшим об оплате его лечения в размере 25 тыс. рублей и уже сделал первый взнос в 5 тыс. рублей.