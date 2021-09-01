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Из Тюменской области отправлено 160 кубометров пиломатериала в Иорданию

Экономика, 10:10 16 сентября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 160 кубометров пиломатериала экспортировано из Тюменской области в Иорданское Хашимитское Королевство. Продукция прошла контроль, экспортер получил право на вывоз, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Специалисты провели досмотр и отбор образцов подкарантинной продукции. По результатам мероприятий выданы фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие продукции лесопереработки требованиям страны импортера", - сообщили в ведомстве.

С начала 2021 года управление Россельхознадзора досмотрело более 55 тыс. кубометров лесопродукции, которая была направлена в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Китайскую Народную Республику, Египет, Польшу, Индию, Чехию, Нидерланды и Филиппины. Всего было выдано 1 тыс. 615 фитосанитарных сертификатов.

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# пиломатериал , экспорт

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