Из Тюменской области отправлено 160 кубометров пиломатериала в Иорданию

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 160 кубометров пиломатериала экспортировано из Тюменской области в Иорданское Хашимитское Королевство. Продукция прошла контроль, экспортер получил право на вывоз, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Специалисты провели досмотр и отбор образцов подкарантинной продукции. По результатам мероприятий выданы фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие продукции лесопереработки требованиям страны импортера", - сообщили в ведомстве.

С начала 2021 года управление Россельхознадзора досмотрело более 55 тыс. кубометров лесопродукции, которая была направлена в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Китайскую Народную Республику, Египет, Польшу, Индию, Чехию, Нидерланды и Филиппины. Всего было выдано 1 тыс. 615 фитосанитарных сертификатов.