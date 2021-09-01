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В Упоровском районе мужчина убил бывшую сожительницу и спрятал ее труп в лесу

Происшествия, 16:29 16 сентября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На восемь лет отправили в колонию строгого режима мужчину из Упоровского района за убийство бывшей сожительницы. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, женщина хотела возобновить отношения с осужденным, но между ними вспыхнула ссора.

55-летний мужчина ударил ее несколько раз деревянным брусом по голове. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, селянин упаковал тело жертвы в полимерный мешок, вывез в лес и спрятал в карьере, завалив труп ветками.

В суде он свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд учел, что преступление мужчина совершил впервые, а по месту жительства и работы характеризуется положительно и назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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# суд , убийство

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