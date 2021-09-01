В гинекологии ОКБ № 1 плановые операции возобновятся с начала октября

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Плановая оперативная помощь в гинекологическом отделении стационара Тюменской областной клинической больницы № 1 возобновится с начала октября, сообщает пресс-служба медучреждения.

Более двух месяцев пациентки находились в листе ожидания операции. Появившаяся возможность открыть сразу несколько палат гинекологического отделения позволит помочь тюменкам и существенно улучшить качество их жизни.

"В настоящее время уже записано более 50 пациенток. Из них 26 женщин будут госпитализированы для лечения миомы, кист, проведения пластических операций. Остальные, в основном, направляются на оперативную гистероскопию", – рассказала заведующий гинекологическим отделением ОКБ №1 Екатерина Солдатова.