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В Новом Уренгое утренний туман отправил самолеты на запасной аэродром

Происшествия, 14:32 18 сентября 2021

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Несколько самолетов из-за тумана не смогли приземлиться по расписанию в аэропорту Нового Уренгоя утром 18 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Воздушные судна авиакомпаний "ЮТэйр" и "Аэрофлот", выполняющие регулярные рейсы из Москвы в Новый Уренгой, сели на запасном аэродроме в Сургуте. Представители авиакомпаний оказывают пассажирам необходимые услуги. Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.

Добавим, что дневной рейс из Нового Уренгоя в Тюмень приземлился в аэропорту Рощино по расписанию.

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# Новый Уренгой , туман

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