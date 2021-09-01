В Новом Уренгое утренний туман отправил самолеты на запасной аэродром

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Несколько самолетов из-за тумана не смогли приземлиться по расписанию в аэропорту Нового Уренгоя утром 18 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Воздушные судна авиакомпаний "ЮТэйр" и "Аэрофлот", выполняющие регулярные рейсы из Москвы в Новый Уренгой, сели на запасном аэродроме в Сургуте. Представители авиакомпаний оказывают пассажирам необходимые услуги. Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.

Добавим, что дневной рейс из Нового Уренгоя в Тюмень приземлился в аэропорту Рощино по расписанию.