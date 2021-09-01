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Молодожены из Нягани сразу после регистрации брака пошли на избирательный участок

Общество, 19:10 18 сентября 2021

скриншот видео

Евгений и Ольга Кочины из Нягани после регистрации брака пришли на избирательный участок. Об этом глава муниципального образования Иван Ямашев написал в своем Instagram.

"Молодцы ребята! Совет вам, да любовь! Эта новая семейная пара образовалась только сегодня и сразу после регистрации брака молодожены пришли на избирательный участок N69, расположенный в музейно-культурном центре, чтобы сделать свой выбор", - написал он.

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