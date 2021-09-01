В Тюмени набирает популярность ролик об участии в выборах в стиле популярной игры Sims

Далее в сюжете Геннадий Чеботарев: обстановка на избирательных участках деловая, спокойная

Тюменцы творчески подошли к своему участию в выборах и сняли об этом ролик в стиле популярной игры Sims. Он набирает популярность в пабликах региона.

Молодая пара сняла сюжет в стиле эпизода из компьютерной игры The Sims. В роли главного персонажа девушка, которая пришла на избирательный участок. Якобы находящийся перед экраном игрок с помощью мышки руководит действиями героини: обрабатывает руки, надевает маску, измеряет температуру и надевает перчатки, проходит в зал для голосования, регистрируется, получает бюллетени и т. д.

Видео сопровождают музыка и звуки также имитирующие компьютерную игру. Внизу экрана высвечивается шкала уровня ответственности персонажа.