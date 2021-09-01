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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В Тюмени набирает популярность ролик об участии в выборах в стиле популярной игры Sims

Общество, 16:49 18 сентября 2021

Далее в сюжете Геннадий Чеботарев: обстановка на избирательных участках деловая, спокойная

Тюменцы творчески подошли к своему участию в выборах и сняли об этом ролик в стиле популярной игры Sims. Он набирает популярность в пабликах региона.

Молодая пара сняла сюжет в стиле эпизода из компьютерной игры The Sims. В роли главного персонажа девушка, которая пришла на избирательный участок. Якобы находящийся перед экраном игрок с помощью мышки руководит действиями героини: обрабатывает руки, надевает маску, измеряет температуру и надевает перчатки, проходит в зал для голосования, регистрируется, получает бюллетени и т. д.

Видео сопровождают музыка и звуки также имитирующие компьютерную игру. Внизу экрана высвечивается шкала уровня ответственности персонажа.

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# выборы , компьютерные игры

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