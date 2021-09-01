Сотрудники полиции отмечают высокую организацию выборов и позитивный настрой тюменцев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Работа избирательных участков организована на высоком уровне. Все проходит в штатном режиме, нарушений нет. Избиратели приходят на участки в хорошем настроении. Об этом корреспонденту издания "Комсомольская правда-Тюмень" рассказал старший участковый отдела полиции № 4 майор полиции Цецен Убушиев.

"Каких-либо несогласованных митингов и внеплановых мероприятий не было, нарушений также не обнаружили. Граждане сознательные, добропорядочные, отзывчивые", - отметил он.

Сотрудники полиции несут дежурство на каждом избирательном участке. Выявить подозрительных личностей им помогает не только профессиональный взгляд, опят, но и арочные металлодетекторы на входе. Избиратели проходят проверку на наличие опасных предметов.

Полицейские обращают внимание и на то, чтобы тюменцы следили за безопасностью своего здоровья. На участках избирателям выдают медицинские маски, одноразовые перчатки и бахилы. Измеряют температуру тела, предлагают воспользоваться антисептическими средствами.