Общественный штаб по наблюдению за выборами оперативно решает возникающие вопросы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Сотрудники полиции отмечают высокую организацию выборов и позитивный настрой тюменцев

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области помогает оперативно решать возникающие у граждан вопросы.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" оператор горячей линии Анастасия Корлыханова, первый звонок от жителя региона поступил на горячую линию (тел.:8 800 201 00 72) за 20 минут до открытия избирательных участков.

"Звонили наблюдатели, которые столкнулись с некоторыми проблемами по допуску на участки. Это были вполне решаемые вопросы, и их быстро разрешили. При более сложных вопросах операторам на помощь приходят юристы, эксперты", - пояснила она.

Руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев подчеркнул, что операторы, которые работают на горячей линии, имеют базовое образование.

"Многие из них являются студентами Тюменского государственного университета и обладают базовыми знаниями по избирательному праву. По большинству вопросов они вполне могут дать необходимый ответ. Тем более, что на первых порах люди часто звонят, чтобы узнать номер своего участка. Эту информацию можно получить на специализированных сайтах, но есть и пожилые граждане, которые не владеют необходимыми навыками", - отмел Юрьев.

В ходе голосования могут возникнуть и более сложные вопросы, конфликтные ситуации. Для этого в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами образованы и действуют юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная группа, мобильные группы и группа мониторинга, экспертный центр.

Борис Олейник