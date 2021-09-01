Степан Киричук призвал тюменцев к активности на голосовании

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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Председатель областного совета ветеранов, депутат Тюменской гордумы Степан Киричук пришел с супругой на свой избирательный участок 18 сентября.

"Я голосую вместе с Галиной Николаевной более полувека. Еще не было случая, чтобы мы не участвовали в каком-либо голосовании, - поделился он. - Мы всегда активны в этом отношении, и я призываю тюменцев сделать тоже самое".

Степан Киричук добавил, что не прав тот, кто говорит, что от нас ничего не зависит. "От нас многое зависит. Участвуйте, выбирайте, у вас такое право есть, никто не должен вас его лишить", - сказал он.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.