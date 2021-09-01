Наталья Линдигрин: в Тюменской области можно отметить высокую явку избирателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Формат трехдневного голосования на мой взгляд очень удобен, даже вне условий пандемии, под которые он, собственно, и был изначально предложен, рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

"Если говорить о какой-то предварительной оценке итогов голосования, то можно отметить достаточно высокую явку, в том числе и по Тюменской области, - отметила она. - Возможно, сегодня она будет чуть меньше, но, безусловно, в воскресенье снова возрастет, поскольку основной поток избирателей пока традиционно голосует в воскресенье".

По мнению эксперта, при трехдневном формате избиратели имеют больше возможностей выразить свою позицию. Также она напомнила, что такая практика по многодневному голосованию есть не только в России.

"За вчерашний день я не заметила нарушений сколько-нибудь значимых и сказывающихся на результатах голосования. То, на что обращают внимание наблюдатели, сейчас как правило - технические моменты в работе избирательных комиссий. И при ближайшем рассмотрении и объяснении процесса вопросы снимаются", - добавила Наталья Линдигрин.

Напомним, 17 сентября участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва приняли более 220 тысяч жителей области. В первый день голосования избирательным правом воспользовались 19,69% граждан.

Председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин рассказал, что тюменцы достаточно активны в ходе этой избирательной кампании и оценил явку выше средней. По его словам, регион идет в тренде и Уральского федерального округа, и в целом по стране.

Николай Ступников