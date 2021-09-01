В Тюменской области явка на выборах в Госдуму и облдуму составила 20,92%

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185 тыс. 836 жителей Тюменской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. В первый день голосования своим избирательным правом воспользовались 20,92% граждан. Об этом во время брифинга сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Онлайн-трансляция прошла в сообществах "Тюменская область" во ВКонтакте.

"Тюменцы достаточно активны в ходе этой избирательной кампании. Я бы оценил явку земляков выше средней. Регион идет в тренде и Уральского федерального округа, и в целом по стране. На момент закрытия избирательных участков проголосовали 185 тысяч 836 тюменцев, это 20,92%", - сказал Халин.

По его словам, активно голосовали жители Ялуторовска, Заводоуковск, Ишим – в лидерах, явка составила 27,7%.

Напомним, численность избирателей, зарегистрированных на территории Тюменской области, - 1 млн 128 тыс. 712 человек. Голосование также будет идти 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов.

Екатерина Исаева