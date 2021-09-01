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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Артур Юрьев: первый день голосования в Тюменской области прошел без нарушений

Общество, 20:09 17 сентября 2021

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Далее в сюжете В Тюменской области завершился первый день выборов депутатов Госдумы и облдумы

Первый день голосования в Тюменской области прошел в хорошем темпе. Нарушений на избирательных участках региона зарегистрировано не было, сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

Он рассказал, что мониторинг хода выборов ведется с помощью системы видеонаблюдения. К трансляции подключены 519 избирательных участков, на каждом из которых установлено по две камеры.

"На всех избирательных участках соблюдаются правила голосования и санитарно-эпидемиологические нормы. Нарушений, вбросов и конфликтных ситуаций не зафиксировано. Общественники следят за тем, чтобы выборы прошли без нарушений, видеофиксация ведется круглосуточно", - рассказал Юрьев.

Он отметил, что наблюдатели следят за самыми важными местами на участках. Это столы, где выдают бюллетени, сейфы, где они хранятся и непосредственно ящики для голосования.

"Не на всех участках ответственно подошли к организации видеонаблюдения. Где-то ящики были закрыты от видеокамер баннерами, шарами, цветами, что затрудняло процесс наблюдения. Все эти факты мы отработали, созвонились с участковыми комиссиями и устранили препятствия в видеонаблюдении", - рассказал Артур Юрьев.

За положением на участках следят наблюдатели в Центре по наблюдению за выборами в Тюменской области. Это как представители общественного штаба, так и граждане, которые захотели сегодня присоединиться к наблюдению.

"Напомню, что любой желающий может стать наблюдателем. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Общественной палаты Тюменской области. Только сегодня от граждан поступило несколько десятков заявок, мы с ними уже созвонились и большинство из них ждем у нас в центре завтра", - сказал он.

Любовь Голышева

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# Артур Юрьев , выборы , наблюдатели

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