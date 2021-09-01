В Тюменской области завершился первый день выборов депутатов Госдумы и облдумы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Первый день выборов депутатов Госдумы и облдумы завершился в Тюменской области 17 сентября в 20 часов. Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны и находятся под видеонаблюдением до завершения голосования.

Как рассказал в интервью корреспонденту издания "Комсомольская правда-Тюмень" председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко, на их участке используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Бюллетени в них хранятся в течение всех трех дней выборов.

"Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Мы их будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования", – сказал он.

Всего в Тюмени 120 КОИБов в этот раз задействованы в голосовании на участках, где в списках числятся более 1 тыс. 300 избирателей.

После окончания первого дня голосования бюллетени из переносных ящиков перегружают в сейф-пакеты и складывают в сейф, который находится в опечатанных помещениях УИКов под наблюдением полиции и под видеонаблюдением. О процессе опечатывания избирательных бюллетеней составляется протокол.

За ходом голосования следят около 3 тыс. общественных наблюдателей, 1 тыс. 38 видеокамер. Круглосуточная онлайн-трансляция проводится на 490 участках и во всех 29-ти территориальных избиркомах. Еще на 589 участках установлены комплексы видеофиксации для ведения непрерывной записи.

Всего в Тюменской области голосование проходит на 1 тыс. 70 УИКах, которые работают с 8 до 20 часов 17 - 19 сентября.