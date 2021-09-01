Выборы – важное политическое событие в жизни страны, считает Сергей Корепанов

| Фото: Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Выборы – важное политическое событие в жизни страны, сказал председатель Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Сергей Корепанов. Он проголосовал в первый же день, 17 сентября, на своем избирательном участке № 2269 в школе № 40 Тюмени.

"Выборы депутатов Государственной думы РФ – значимая веха в современной политической истории. Госдума РФ теперь наделена дополнительными государственными полномочиями, связанными с формированием федерального правительства, а значит, будет нести ответственность за его состав и политику, которую оно будет проводить", - отметил Сергей Корепанов.

Комментируя выборы в Тюменскую областную думу, спикер подчеркнул, что тюменский регион – единственный субъект в Российской Федерации, в котором представительный орган формируется из депутатов от трех территорий, поэтому очень важно, чтобы в состав регионального парламента попали люди, умеющие вести открытый диалог, учитывать интересы других, строить добрые, конструктивные взаимоотношения с исполнительными органами власти Тюменской области, Югры и Ямала.

Он пояснил, что трехдневное голосование – хорошая форма проведения выборов, поскольку позволяет не допустить большого скопления людей одномоментно и, следовательно, уменьшает вероятность заражения коронавирусой инфекцией. Избиратели могут спокойно ознакомиться с бюллетенями в кабинке, изучить их и отдать свой голос за тех, кому доверяют.

"Когда выборы проводятся в течение трех дней, у избирательной комиссии есть возможность проанализировать, кто из избирателей не пришел на участок и почему это произошло. И если человек маломобилен или не здоров - выехать к нему на дом", - высказался народный избранник.

По мнению Корепанова, каждый житель Тюменской области, Югры и Ямала должен принять участие в голосовании. "Призываю всех прийти на избирательные участки, проявить ответственность и выполнить свой гражданский долг", - подчеркнул народный избранник.