Росгвардия контролирует безопасность проведения выборов в Тюменской области
Далее в сюжете Выборы – важное политическое событие в жизни страны, считает Сергей Корепанов
Проверка защищенности объектов и обеспечения безопасности избирателей – основные задачи Росгвардии, сообщает ведомство.
Личный состав управления Росгвардии по Тюменской области под руководством полковника полиции Евгения Федоткина выполняет задачи по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мероприятий на выборах депутатов Госдумы и облдумы.
В частности, проверены исправность средств тревожной и охранной сигнализаций, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции на избирательных участках.
Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками проверили объекты для голосования на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и отсутствия опасных предметов.
Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений ведомства провели проверки владельцев гражданского оружия, которые проживают не далее 500 м от избирательных участков.
Под охраной находятся все помещения, где хранятся бюллетени для голосования.
Маршруты экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к избирательным участкам.
Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин в числе первых принял участие в голосовании и призвал личный состав подразделений территориального управления ведомства последовать этому примеру и выразить гражданскую позицию.