Росгвардия контролирует безопасность проведения выборов в Тюменской области

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

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Проверка защищенности объектов и обеспечения безопасности избирателей – основные задачи Росгвардии, сообщает ведомство.

Личный состав управления Росгвардии по Тюменской области под руководством полковника полиции Евгения Федоткина выполняет задачи по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мероприятий на выборах депутатов Госдумы и облдумы.

В частности, проверены исправность средств тревожной и охранной сигнализаций, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции на избирательных участках.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками проверили объекты для голосования на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и отсутствия опасных предметов.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений ведомства провели проверки владельцев гражданского оружия, которые проживают не далее 500 м от избирательных участков.

Под охраной находятся все помещения, где хранятся бюллетени для голосования.

Маршруты экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к избирательным участкам.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин в числе первых принял участие в голосовании и призвал личный состав подразделений территориального управления ведомства последовать этому примеру и выразить гражданскую позицию.