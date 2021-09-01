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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Росгвардия контролирует безопасность проведения выборов в Тюменской области

Общество, 17:46 17 сентября 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

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Проверка защищенности объектов и обеспечения безопасности избирателей – основные задачи Росгвардии, сообщает ведомство.

Личный состав управления Росгвардии по Тюменской области под руководством полковника полиции Евгения Федоткина выполняет задачи по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мероприятий на выборах депутатов Госдумы и облдумы.

В частности, проверены исправность средств тревожной и охранной сигнализаций, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции на избирательных участках.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками проверили объекты для голосования на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и отсутствия опасных предметов.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений ведомства провели проверки владельцев гражданского оружия, которые проживают не далее 500 м от избирательных участков.

Под охраной находятся все помещения, где хранятся бюллетени для голосования.

Маршруты экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к избирательным участкам.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин в числе первых принял участие в голосовании и призвал личный состав подразделений территориального управления ведомства последовать этому примеру и выразить гражданскую позицию.

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# безопасность , Росгвардия

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