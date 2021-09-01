Геннадий Чеботарев: серьезных нарушений на выборах в Тюменской области не зарегистрировано

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Серьезных нарушений на выборах в Тюменской области не зарегистрировано. Об этом 17 сентября сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Он проехал по нескольким избирательным участкам Тюмени, поселков Боровский и Винзили. Везде есть наблюдатели, они добросовестно выполняют обязанности.

"Каких-либо серьезных нарушений в регионе и в Общественном штабе по наблюдению за выборами не зафиксировано. Видеонаблюдение с нескольких сотен избирательных участков также показывает, что все идет штатно и организованно", - сообщил он.

В дни выборов, с 17 по 19 сентября, на избирательных участках Тюменской области работают около трех тысяч общественных наблюдателей работают. Также на местах находятся наблюдатели от политических партий.

Говоря о выборах, Геннадий Чеботарев также подчеркнул, что это важное для страны сробытие.

"Эти выборы проводятся после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. А они гласят, что возрастает роль депутатского корпуса в принятии законов и решении масштабных задач, которые стоят перед нашей страной. По-новому будет формироваться правительство Российской Федерации. Теперь по представлению президента председателя правительства будет утверждать Госдума, а он в свою очередь будет представлять к утверждению своих заместителей и министров. Поэтому важно, чтобы выборы были легитимными и законными", - добавил Чеботарев.

Любовь Голышева