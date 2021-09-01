Иван Квитка: решение о голосовании в течение трех дней было правильным

| Фото: https://tyumen.er.ru | Фото: https://tyumen.er.ru

Далее в сюжете Росгвардия контролирует безопасность проведения выборов в Тюменской области

Решение о голосовании в течение трех дней было правильным, из-за продолжающейся пандемии коронавируса важно не допустить столпотворений в помещениях для выборов.

Об этом заявил депутат фракции "Единой России" в Госдуме Иван Квитка, который проголосовал на избирательном участке в первый день выборов.

"Все избиратели, пришедшие на участки, соблюдают масочный режим, дистанцию, у людей измеряется температура, все обеспечены средствами индивидуальной защиты", — добавил он.

Как отметил Иван Квитка, наблюдатели от политических партий, кандидатов и Региональной общественной палаты следят на местах за чистотой и открытостью выборов. "Всё спокойно и, главное, безопасно для здоровья людей", - подчеркнул он.