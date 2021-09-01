Избирком: в Тюменской области не зафиксировали грубых нарушений и провокаций в первый день голосования

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре обращения поступило в Избирательную комиссию Тюменской области. Два из них касаются допуска к видеонаблюдению одной из политических парламентских партий, участвующей в выборах. Два направлены в территориальные избирательные комиссии Тобольска и Восточного округа Тюмени. Об этом во время брифинга сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Онлайн-трансляция прошла в сообществах "Тюменская область" во ВКонтакте.

"Каких-то грубых нарушений и провокаций по итогам первого дня голосования в Тюменской области не отмечено. КОИБы и камеры видеонаблюдения работают в штатном режиме. Все избирательные бюллетени, которые находились в стационарных ящиках, перемещены в сейф-пакеты, которые помещены в отдельные металлические сейфы или ящики. Они будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до начала подсчета голосов избирателей", - сказал он.

В первый день голосования на избирательные участки пришли 185 тыс. 836 жителей Тюменской области. Помимо выборов депутатов в Государственную думу жители формируют областной парламент. В Тюменскую областную думу предстоит избрать 48 депутатов. 24 - по одномандатным избирательным округам, и 24 по партийным спискам, по так называемому единому избирательному округу.

"Избирательные участки будут открыты 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 часов. Выбирайте удобный день и время. Избирательные комиссии ждут вас на участках. Мы с вами голосуем за развитие Тюменской области, за развитие России", - добавил он.

Екатерина Исаева