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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут узнать адрес своего избирательного участка через Интернет

Общество, 08:01 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Избирательные участки открыли в Тюменской области

Адрес своего избирательного участка жители Тюменской области могут узнать на официальном сайте ЦИК России.

Здесь отображаются не только адреса, но и контактные данные участковых избирательных комиссий, а также имена кандидатов, за которых можно проголосовать по всем уровням выборов.

Избирательные участки в Тюменской области открылисьв 8 часов и будут работать до 19 часов, такое же время работы 19 сентября.

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане до 14 часов 19 сентября могут обратиться по телефону в участковую избирательную комиссию, либо оформить заявку в личном кабинете на сайте госуслуг. Ее зафиксируют в специальном журнале, потом свяжутся с избирателем и согласуют дату и время посещения.

При возникновении вопросов избиратели Тюменской области могут обратиться по федеральному телефону горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20. Также работает региональная горячая линия в избиркоме Тюменской области 8 (3452) 42-67-72.

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# выборы , ЦИК

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