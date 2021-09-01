Жители Тюменской области могут узнать адрес своего избирательного участка через Интернет
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Адрес своего избирательного участка жители Тюменской области могут узнать на официальном сайте ЦИК России.
Здесь отображаются не только адреса, но и контактные данные участковых избирательных комиссий, а также имена кандидатов, за которых можно проголосовать по всем уровням выборов.
Избирательные участки в Тюменской области открылисьв 8 часов и будут работать до 19 часов, такое же время работы 19 сентября.
Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане до 14 часов 19 сентября могут обратиться по телефону в участковую избирательную комиссию, либо оформить заявку в личном кабинете на сайте госуслуг. Ее зафиксируют в специальном журнале, потом свяжутся с избирателем и согласуют дату и время посещения.
При возникновении вопросов избиратели Тюменской области могут обратиться по федеральному телефону горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20. Также работает региональная горячая линия в избиркоме Тюменской области 8 (3452) 42-67-72.