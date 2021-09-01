Избирательные участки открыли в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избирательные участки открылись на территории Тюменской области в 8 часов по местному времени.

Председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин сообщил ИА "Тюменская линия": "В 8 часов по местному времени на территории области открылись 1 тысяча 70 участков для голосования на выборах, которое будет проходить 18 и 19 сентября".

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам 185 (Тюменский) и 186 (Заводоуковский) участвуют 14 кандидатов от 14 политических партий. Кроме того, в области также выбирают 48 депутатов Тюменской областной думы, депутата по одномандатному избирательному округу № 12 Тюменской городской думы, а также ряд представительных органов сельских поселений.