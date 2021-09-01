  • 18 сентября 202118.09.2021суббота
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Избирательные участки открыли в Тюменской области

Политика, 08:04 18 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избирательные участки открылись на территории Тюменской области в 8 часов по местному времени.

Председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин сообщил ИА "Тюменская линия": "В 8 часов по местному времени на территории области открылись 1 тысяча 70 участков для голосования на выборах, которое будет проходить 18 и 19 сентября".

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам 185 (Тюменский) и 186 (Заводоуковский) участвуют 14 кандидатов от 14 политических партий. Кроме того, в области также выбирают 48 депутатов Тюменской областной думы, депутата по одномандатному избирательному округу № 12 Тюменской городской думы, а также ряд представительных органов сельских поселений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , Игорь Халин

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:04 18.09.2021Избирательные участки открыли в Тюменской области
21:46 17.09.2021Избирком: в Тюменской области не зафиксировали грубых нарушений и провокаций в первый день голосования
20:10 17.09.2021В Тюменской области завершился первый день выборов депутатов Госдумы и облдумы
17:52 17.09.2021Выборы – важное политическое событие в жизни страны, считает Сергей Корепанов