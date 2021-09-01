Геннадий Чеботарев: общественные наблюдатели продолжают работать на избирательных участках

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

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В общественном штабе по наблюдению за выборами в Тюменской области, на избирательных участках в Тюмени и муниципальных районах продолжают работать наблюдатели.

Об этом сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

По его словам, на местах дежурят также представители политических партий, кандидатов в депутаты, наблюдатели из корпуса избирателей "За честные выборы", волонтеры института государства и права. Они внимательно отслеживают все, что происходит на избирательных участках.

"В общественном штабе по наблюдению за выборами в Тюменской области и во всех муниципальных районах работают и мобильные группы. В их составе - квалифицированные юристы, психологи, медиаторы, люди, которые могут компетентно рассмотреть все поступающие жалобы", - рассказал он.

Геннадий Чеботарев отметил, что первый день голосования в регионе прошел без серьезных нарушений. Он выразил надежду, что 18 и 19 сентября под контролем гражданского общества точно так же будут четко соблюдаться правила голосования.

"Сегодня идет второй день голосования по выборам в Государственную думу и в Тюменскую областную думу. Призываю жителей региона проголосовать, выбрать власть, которая будет адекватно реагировать на запросы общества, участвовать в реализации сложных и ответственных задач развития России и региона", - добавил Чеботарев.

Любовь Голышева