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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Фотогалерея: тюменцы голосуют на выборах депутатов в Госдуму и облдуму

Общество, 10:55 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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1 тыс. 70 участков для голосования на выборах работают в Тюменской области.

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам участвуют 14 кандидатов от 14 политических партий. Кроме того, в регионе также выбирают 48 депутатов Тюменской областной думы, депутата по одномандатному избирательному округу № 12 Тюменской городской думы, а также ряд представительных органов сельских поселений.

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