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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменская Росгвардия обеспечивает порядок на участках для голосования

Общество, 11:12 18 сентября 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Все помещения избирательных участков Тюменской области, где хранятся бюллетени для голосования, охраняют сотрудниками Росгвардии. Маршруты экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к избирательным участкам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Основная задача росгвардейцев - проверка участков и обеспечение безопасности избирателей. В частности, сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов.

Накануне первого дня голосования специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов.

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили владельцев оружия, проживающих не далее 500 м от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.

Николай Ступников

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# выборы , Росгвардия

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