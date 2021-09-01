Тюменская Росгвардия обеспечивает порядок на участках для голосования

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Все помещения избирательных участков Тюменской области, где хранятся бюллетени для голосования, охраняют сотрудниками Росгвардии. Маршруты экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к избирательным участкам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Основная задача росгвардейцев - проверка участков и обеспечение безопасности избирателей. В частности, сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов.

Накануне первого дня голосования специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов.

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили владельцев оружия, проживающих не далее 500 м от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.

Николай Ступников