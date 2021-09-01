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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Во второй день голосования жители Тюменской области активно идут на избирательные участки

Общество, 11:40 18 сентября 2021

фото областного оперативного штаба | фото областного оперативного штаба

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Жители Тюменской области активно идут на выборы, отметил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, 18 сентября с самого открытия на избирательных участках наблюдается оживление. Участки в Тюменской области будут работать до 20 часов. Халин призывал жителей прийти и принять участие в выборах депутатов Госдумы, депутатов областной думы и в дополнительных выборах муниципального уровня.

"По итогам первого дня голосования, 17 сентября, явка в Тюменской области составила 19,69%, проголосовали более 220 тысяч жителей региона. В масштабах страны по данным ЦИК России явка за 17 сентября составила 16,85%", - сказал он.

Что касается обращений, заявлений и жалоб участников избирательного процесса, то новых за сегодняшнее утро, по данным избиркова, не поступило. "Все обращения, которые мы получили вчера, разрешены. Заявителям своевременно даны исчерпывающие ответы", - добавил председатель облизбиркома.

Продолжается и общественное наблюдение на выборах. На избирательных участках работают наблюдатели от имени кандидатов и политических партий. Серьезный корпус общественных наблюдателей сформировали субъекты общественного контроля и Общественная палата Тюменской области. Наблюдатели осуществляют объективный независимый контроль.

Любовь Голышева

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# выборы , Игорь Халин , избирательные участки

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