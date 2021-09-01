Работающие в пятницу тюменцы решили проголосовать во второй день выборов депутатов Госдумы и облдумы
Рабочая смена тюменки Ольги выпала на пятницу, 17 сентября, первый день выборов. Поэтому на участок для голосования она пришла сегодня. Женщина отмечает важность и актуальность трехдневного голосования, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
"В нашей семьи принято участвовать в выборах. Мы чувствуем, что делаем что-то значимое для себя, для своих родных, для страны", - уверена женщина.
Напомним, в Тюменской области во второй день выборов депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы работают 1 тыс. 70 избирательных участков. Они открылись в 8 часов.
"В первый день проголосовать не смог, потому что работал, но во второй день пришел на избирательный участок с утра, чтобы выполнить свой гражданский долг, – говорит житель Тюмени Николай. – Мы живем рядом, поэтому утром придет проголосовать и моя жена, а после этого мы собираемся на дачу. Для нас очень удобно, что можно выбрать для голосования один из трех дней".
На избирательный участок № 2003 в здании Тюменского колледжа экономики, управления и права Анна Яценко пришла проголосовать вместе с супругом Иваном.
"Считаю, что в Тюменской области людям живется хорошо, здесь не бывает общественных потрясений и природных катастроф. Убеждена, что участие в выборах обеспечивает благополучное развитие Тюменской области", - отмечает Анна.
Все избирательные участки в Тюменской области будут работать до 20 часов. Тюменцев, имеющих право выбора, приглашают воспользоваться конституционным правом. На участках обеспечены все меры безопасности и открытости. Каждый оснащен антисептиками, масками, перчатками, одноразовыми ручками. Ведется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели.