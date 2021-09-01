Работающие в пятницу тюменцы решили проголосовать во второй день выборов депутатов Госдумы и облдумы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рабочая смена тюменки Ольги выпала на пятницу, 17 сентября, первый день выборов. Поэтому на участок для голосования она пришла сегодня. Женщина отмечает важность и актуальность трехдневного голосования, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"В нашей семьи принято участвовать в выборах. Мы чувствуем, что делаем что-то значимое для себя, для своих родных, для страны", - уверена женщина.

Напомним, в Тюменской области во второй день выборов депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы работают 1 тыс. 70 избирательных участков. Они открылись в 8 часов.

"В первый день проголосовать не смог, потому что работал, но во второй день пришел на избирательный участок с утра, чтобы выполнить свой гражданский долг, – говорит житель Тюмени Николай. – Мы живем рядом, поэтому утром придет проголосовать и моя жена, а после этого мы собираемся на дачу. Для нас очень удобно, что можно выбрать для голосования один из трех дней".

На избирательный участок № 2003 в здании Тюменского колледжа экономики, управления и права Анна Яценко пришла проголосовать вместе с супругом Иваном.

"Считаю, что в Тюменской области людям живется хорошо, здесь не бывает общественных потрясений и природных катастроф. Убеждена, что участие в выборах обеспечивает благополучное развитие Тюменской области", - отмечает Анна.

Все избирательные участки в Тюменской области будут работать до 20 часов. Тюменцев, имеющих право выбора, приглашают воспользоваться конституционным правом. На участках обеспечены все меры безопасности и открытости. Каждый оснащен антисептиками, масками, перчатками, одноразовыми ручками. Ведется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели.