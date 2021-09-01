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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Голосовать нужно для процветания России и Тюменской области, уверена общественница Любовь Собянина

Общество, 14:04 18 сентября 2021

издание "Тюменская область сегодня"

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Участвовать в выборах необходимо для того, чтобы Россия процветала, чтобы жизнь у людей становилась лучше. Чтобы развивались Тюменская область и другие регионы нашей большой страны. Такое мнение выразила руководитель тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина.

По информации издания "Тюменская область сегодня", женщина участвует в выборах с 18 лет и уверена, что долг каждого человека – прийти и проголосовать.

"Утром, когда собиралась на избирательный участок, внучка спросила: "А для чего нужны выборы". Я ответила, что взрослым нужны выборы для того, чтобы их дети ходили в садик, а затем учились, росли веселыми, умными и радостными", - сказала Любовь Собянина.

Руководитель центра культуры и творчества финно-угорских народов отметила удобство трехдневного голосования: каждый избиратель имеет возможность выбрать свой день и время для волеизъявления. "На участках нет больших скоплений людей и строго соблюдены меры противоэпидемиологической безопасности", - добавила Собянина.

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