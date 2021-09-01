Алексей Тен: тюменцы голосуют активно, приходят семьями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Забота о гражданах России является приоритетной задачей Государственной думы

Тюменцы приходят очень активно, голосуют. Приходят семьями, и, несмотря на возможность проголосовать дома, участок посещают пенсионеры.

Об этом рассказал председатель Тюменской областной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен во второй день выборов, сообщает "АиФ-Тюмень".

"Сегодня выходной, ожидается большой поток. Но и вчера было достаточно людей, приходивших отдать голос. Сейчас все стабильно, голосование на нашем участке проходит в штатном режиме. Незапланированных ситуаций или нарушений мы сегодня не выявили", - прокомментировал Алексей Тен.

Он обратил внимание на безопасность голосования. На избирательном участке для пришедших есть медицинские маски, антисептики для рук, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, всем измеряют температуру.