Забота о гражданах России является приоритетной задачей Государственной думы

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Забота о гражданах России – приоритетная задача, которую решают депутаты Государственной думы. 450 депутатов избираются сроком на пять лет. Выборы проходят в стране 17 – 19 сентября.

По информации издания "Тюменская область сегодня", Госдума является палатой Федерального собрания — парламента РФ и состоит из 450 депутатов, избираемых на пять лет. Она самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Депутаты Госдумы обладают правом законодательной инициативы. Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов, готовят заключения по ним, проводят парламентские слушания, анализ практики применения законодательства и так далее.

Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты создается Совет, членами которого с правом решающего голоса являются председатель, первый заместитель и заместители председателя Госдумы.

Работа думы состоит из сессий, во время которых проводятся заседания палаты, совета, комитетов и комиссий, парламентские слушания, осуществляется работа депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях и депутатских группах, ведется работа с избирателями.

Согласно Конституции РФ, к ведению думы относится множество вопросов, таких как дача согласия президенту РФ на назначение председателя правительства РФ, решение вопроса о доверии правительству РФ и другие.

Напомним, последний состав Госдумы был выбран осенью 2016 года. После избрания на пост председателя Вячеслав Володин заявил, что одной из задач, которую необходимо решить, является разбор 2 тыс. 20 законопроектов, накопившихся с 1994 года и устаревших по многим заключениям. Другая важная задача - необходимость повышения качества принимаемых законов и забота о гражданах страны.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Тюменской облдумы проходят 17 - 19 сентября. Адрес своего избирательного участка жители Тюменской области могут узнать на официальном сайте ЦИК России.