Тюменцы внимательно следят за ходом голосования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Граждане, которые следят за ходом голосования по выборам депутатов Госдумы и депутатов тюменской облдумы в Центре общественного наблюдения, в завершении первого дня обратили внимание на то, что на одном из участков избирательные бюллетени переместили из стационарных урн в сейф-пакеты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

"Мы проконсультировались с членами территориальной избирательной комиссией, и разъяснили наблюдателям, что эта процедура предусмотрена регламентом, и происходит на всех участках, - пояснил он. - Все избирательные бюллетени, которые находились в стационарных ящиках, в конце каждого дня перемещаются в сейф-пакеты, которые до подсчета голосов будут храниться в отдельных металлических сейфах или ящиках. Они находятся под круглосуточным видеонаблюдением до начала подсчета голосов избирателей".

Всего в Общественную палату Тюменской области поступило около трех десятков заявок на просмотр хода голосования на конкретных избирательных участках.

"Фактически никто не получает отказа, - сообщил Артур Юрьев. – Наша главная забота – это соблюдение всех мер по защите от коронавируса".

Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли 10 марта 2021 года в здании Дворца творчества и спорта "Пионер". В его состав вошли руководители и члены Общественной палаты Тюменской области, представители общественных и научных организаций Тюменской области. Также в составе штаба образованы и действуют юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная группа, мобильные группы и группа мониторинга, экспертный центр. Специалисты Ростелекома смонтировали видеостену, на которой в режиме реального времени можно наблюдать за работой участковых избирательных комиссий.

Борис Олейник