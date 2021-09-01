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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Наблюдатели: в Ишиме выборы проходят объективно честно

Общество, 16:21 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Наблюдатели от политических партий и Общественной палаты Тюменской области не отмечают нарушений законодательства на избирательных участках в Ишиме.

В третий раз следит за ходом голосования на участке № 1106 Виктория Болтунова.

"Никаких нештатных ситуаций в моей практике не было, - сообщила девушка. – В этом году создали специальное приложение, в котором фиксируем ход голосования, чтобы все было прозрачно. Статус наблюдателя налагает большую ответственность, мы следим за соблюдением законности, чтобы люди не сомневались, что выборы у нас честные.

Во второй день голосования до открытия избирательного участка № 1112 заняли места для наблюдателей Елена Шерменева, Лариса Жгунова, Василиса Фомченко и Анна Жукова. Все они отмечают: нарушений на участке не зафиксировано, законодательство о выборах соблюдают и члены УИК, и избиратели.

"Впервые участвую в выборах в качестве наблюдателя, это интересный опыт. Вчера были на выезде на голосованиях на дому, с удовольствием пообщались с пожилыми людьми, услышали их мнение, чего они ждут от новых составов дум – все говорят о благополучии, хотят, чтобы жизнь была мирной и спокойной, - сказала Анна Жукова.

В Тюменской области работает Общественный штаб по наблюдению за выборами, интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии - 8-800-201-00-72.

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# общественные наблюдатели

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