Отдыхающие в санатории "Красная гвоздика" приняли участие в выборах благодаря выездной комиссии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Отдыхающие в социально-оздоровительном центре "Красная гвоздика" смогли принять участие в голосовании на выборах благодаря выездной бригаде избирательной комиссии 18 сентября. Проголосовали 12 человек.

"У нас был организован выезд к отдыхающим в "Красную гвоздику". Ранее эти два человека подали соответствующие заявления. Выезжали два члена комиссии и наблюдатель. Организовали место для голосования, подготовили заявления для избирателей", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель участковой избирательной комиссии №1976 Наталья Булгакова.

Голосование проходило с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Члены УИК были снабжены СИЗами, а желающим отдать свой голос выдавали одноразовые перчатки и маски.

Напомним, процедура голосования продлится по 19 сентября.

Инна Пахомова