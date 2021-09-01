Геннадий Чеботарев: обстановка на избирательных участках деловая, спокойная

| Фото: скриншот с видео с оперативного штаба | Фото: скриншот с видео с оперативного штаба

На избирательных участках происходит организованное голосование. Обстановка деловая, спокойная. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев 18 сентября.

По его словам, все, кто пришли на избирательные участки, соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности, масочный режим. Приходящим на участки измеряют температуру, обрабатывают руки.

Около трех тысяч наблюдателей 19 сентября вновь приступят к исполнению своих обязанностей. "Общественное наблюдение – дополнительный фактор законности и легитимности выборов", - сказал Чеботарев.

Он напомнил, что на участках ведется видеонаблюдение. Также внимательно отслеживают все, что происходит на избирательных участках, волонтеры – участники движения "За честные выборы", добровольцы из института государства и права. "Благодаря их внимательному отслеживанию процесса голосования мы внесли небольшие коррективы в установку камер. Это позволяет более четко понимать, что происходит на избирательных участках", – добавил Геннадий Чеботарев.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области отмечает, что доверие избирателей к выборам повышается. "Об этом свидетельствует явка в первый день голосования – 20,9 процента. Итоги 18 сентября мы подведем в конце", – добавил он.

Инна Пахомова