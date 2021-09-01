Артур Юрьев: недочеты на избирательных участках оперативно устраняют

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

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Участковые избирательные комиссии оперативно устраняют недочеты, которые выявляют в центре общественного наблюдения за выборами в Тюменской области.

Как сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев, серьезных замечаний к работе участковых избирательных комиссий нет. Но есть факты, требующие внимания.

"Мы получаем картинку с более чем 500 избирательных участков. За ходом выборов с больших мониторов следят десятки наблюдателей. Среди них граждане, которые подали заявки и присоединились к видеомониторингу. Также в центре общественного наблюдения ведут работу представители политических партий", -рассказал он.

Так, на двух участках наблюдатели напомнили избирательной комиссии о необходимости соблюдения социальной дистанции. В некоторых участковых избирательных комиссиях наблюдатели от политических партий обратили внимание на отсутствие антисептиков на столах. Обе проблемы оперативно решили.

Еще на одном участке зафиксировано нарушение порядка видеонаблюдения. Согласно правилам, в объектив камеры не должны попадать места заполнения бюллетеней. Однако в определенном ракурсе можно было рассмотреть, где избиратель поставил галочку. Чтобы соблюсти тайну голосования, общественники связались с участковой избирательной комиссией и кабинку для голосования развернули, защитив конституционное право избирателя.

"В целом процесс видеонаблюдения в Тюменской области организован на должном уровне, все камеры работают. Мы продолжаем следить за легитимностью выборов", - добавил Артур Юрьев.

Любовь Голышева