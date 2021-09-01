В Тюменской области завершился второй день голосования по выборам депутатов Госдумы и облдумы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй день голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ и Тюменской облдумы завершился. Участки закрылись для избирателей в 20 часов. Откроются в 8 часов 19 сентября.

По информации издания "Тюменская область сегодня", на участке остаются только сотрудники УИКов, полиции, наблюдатели. Последние должны проследить за соблюдением условий перемещения и хранения как заполненных, так и еще чистых бюллетеней.

На участке №2258 в одном из корпусов Тюменского государственного института культуры зарегистрированы 1 тыс. 500 избирателей, поэтому здесь установлены электронные комплексы обработки бюллетеней (КОИБы).

Как подчеркивает председатель УИК Юлия Пашук, неиспользованные, чистые бланки бюллетеней хранятся в специальном сейфе, в помещении под круглосуточной охраной сотрудников полиции. Оно оснащено видеокамерами, ведется круглосуточное наблюдение.

"Заполненные бюллетени остаются в КОИБах в течение всех трех дней. Ящики в этих устройствах опломбированы, их откроют только вечером 19 сентября после 20 часов в ходе подсчета голосов. Более того, электронная система комплексов блокирует любую возможность как-либо вмешаться в их работу после подготовки итогового протокола за день", - отмечает она.

Председатель УИК №2255 Александр Дьяченко рассказал, что на их участке нет КОИБов, поэтому после окончания дня голосования все бюллетени из стационарного и переносных ящиков перекладываются в специальные опечатанные пакеты, которые затем помещаются в сейф. При этом составляется соответствующий акт. Все сейф-пакеты хранятся в помещении, недоступном для посторонних.

Добавим, трехдневные выборы продолжатся 19 сентября. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.