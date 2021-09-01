Явка на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области составила 38,85%

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В Тюменской области явка избирателей по итогам двух дней голосования, 17 и 18 сентября, составила 38,85%. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"В Тюменской области проголосовали 440 тысяч 534 человека. По сравнению с первым днем активность избирателей возросла. Явка избирателей по итогам двух дней голосования, 17 и 18 сентября, составила 38,85%", - сообщил Игорь Халин.

В Тюмени явка увеличилась, здесь проголосовали 166 тыс. 189 человек, что составляет 28,91%.

Председатель избиркома отметил, что выборы проходят в спокойной деловой атмосфере, в рабочей обстановке. 18 сентября в облизбирком поступило только одно обращение от представителя одной из политических партий. В настоящее время территориальная избирательная комиссия Ленинского административного округа Тюмени проводит по нему проверку, решение будет принято не позднее 22 часов по местному времени. Обращения, которые поступали 17 сентября, проверены, по ним приняты решения.

Игорь Халин также сообщил, что все оборудование – комплексы обработки избирательных бюллетеней и видеокамеры – работает в штатном режиме. По завершении голосования в соответствии с новыми современными стандартами были проведены необходимые действия по сохранности избирательных бюллетеней.

"Все они находятся под надзором видеокамер либо видеорегистраторов. Из стационарных ящиков бюллетени перемещены в сейф-пакеты, которые опечатаны, имеют уникальный номер и индикаторную ленту. Сейф-пакеты помещены в сейфы или металлические ящики, которые находятся в опечатанных помещениях под охраной сотрудников УМВД России", - добавил Игорь Халин.

Любовь Голышева