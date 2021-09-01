Операторы горячей линии помогают жителям Тюменской области найти избирательный участок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Операторы горячей линии общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области - 8 800 201 00 72 - помогают жителям региона найти свой избирательный участок.

Именно с такими вопросами, как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев, чаще всего обращались люди в дни голосования 17 и 18 сентября.

"Адрес своего избирательного участка жители Тюменской области могут узнать на официальном сайте ЦИК России, но, видимо, не все люди владеют навыками работы с интернетом. Мы охотно им помогаем",- рассказал он.

По словам Юрьева, кроме поисков своего участка люди просили помочь им организовать голосование на дому. Как правило, эти вопросы решались положительно.

В штабе в здании Дворца творчества и спорта "Пионер" оборудовали три рабочих места для операторов телефонной горячей линии. Все операторы, по словам Артура Юрьева, ориентируются в вопросах избирательного права и могут проконсультировать звонивших самостоятельно.

"В случае каких-либо затруднений к ним на помощь придут эксперты и юристы", - сообщил руководитель центра общественного наблюдения.

В составе Общественного штаба по наблюдению за выборами образованы и действуют юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная группа, мобильные группы и группа мониторинга, экспертный центр.

Избиратели могут обратиться также по федеральному телефону горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20 и на региональную горячую линии в избиркоме Тюменской области 8 (3452) 42-67-72.

Борис Олейник