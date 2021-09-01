Третий день голосования стартовал в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области стартовал третий день голосования. В 8 часов по местному времени свои двери открыли 1 тысяча 70 участков.

"Все участки начали свою работу в штатном режиме. До 20 часов у жителей Тюменской области есть возможность прийти на свой избирательный участок и проголосовать", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Напомним, в первые два дня выборов, 17 и 18 сентября, в Тюменской области своим избирательным правом воспользовались 440 тысяч 534 человека. В Тюмени на избирательные участки пришли 166 тысяч 189 человек.

Законность процедуры голосования на избирательных участках отслеживают наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, политических партий и кандидатов. Также работает система видеонаблюдения. На участках установлены видеокамеры, которые контролируют зону выдачи бюллетеней, избирательные урны, сейф для хранения бюллетеней.

Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности, на местах работают сотрудники полиции, Росгвардии. Для профилактики коронавирусной инфекции проводится дезинфекция, соблюдается масочный режим, проводится термометрия, избирателям выдают перчатки, маски и ручки.

Любовь Голышева