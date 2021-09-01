Тюменский облизбирком: два дня голосования прошли без серьезных нарушений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выборы проходят в спокойной, деловой атмосфере. Проверены все обращения от представителей политических партий, поступившие в облизбирком в течение первого дня голосования 17 сентября, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Два дня голосования, 17 и 18 сентября, прошли без серьезных нарушений. Об этом заявил председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

"Во второй день голосования облизбиркомом получено единственное обращение от представителя одной из политических партий. В настоящее время по нему принято решение территориальной избирательной комиссией Ленинского округа Тюмени", - добавил он.

Явка избирателей в Тюменской области по итогам двух дней голосования, 17 и 18 сентября, составила 38,85%. Это выше, чем явка по России в целом. В Тюменской области к 20 часам 18 сентября проголосовало 440 тыс. 534 человек.

"При этом по сравнению с первым днем голосования активность избирателей возросла. Явка в регионе выше, чем по стране в целом – в масштабах Российской Федерации она составила 25,64 процентов", - отметил Халин.

Председатель избирательной комиссии поблагодарил за активность жителей Тюмени, где явка увеличилась, здесь проголосовали 28,91% от общего числа избирателей, это 166 тыс. 189 человек.

Из городов Тюменской области активнее всего голосовали жители Ишима – к 20 часам 18 сентября на участки пришли 53,65% избирателей. В Заводоуковске явка к концу второго дня выборов составила 45,9%, в Тобольске – 40,3%, в Ялуторовске – 41,93%.

В Топ-5 муниципальных районов по явке к концу второго дня вышли Аромашевский (73,61%), Ялуторовский (66%), Сладковский (63,8%), Голышмановский (60,52%), Абатский (67,92%).

Трехдневные выборы депутатов Госдумы и Тюменской облдумы продолжаются 19 сентября. Все участки открыты с 8 часов и продолжат работу до 20 часов.