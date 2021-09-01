Центр общественного наблюдения не зафиксировал нарушений на выборах в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушений избирательного законодательства в ходе видеонаблюдения по итогам двух дней голосования не зафиксировали. Выборы в Тюменской области проходят в хорошем темпе, спокойно и, самое главное, легитимно. Об этом сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев из студии оперативного штаба 19 сентября.

Работают более тысячи видеокамер. В режиме онлайн за ходом голосования следят члены штаба, общественники, представители политических партий и простые граждане.

"Если подводить итоги работы Центра общественного наблюдения Тюменской области на протяжении двух дней, отмечу, что камеры работают исправно. В ряде случаев мы просили поправить ракурс на участках, чтобы наблюдатели могли видеть ключевые объекты – столы, за которыми работают члены избирательных комиссий, сейфы и ящики для голосований. В первый день коррекцию произвели на 13 участках. Во второй день – еще на четырех", – сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Были замечания по соблюдению на участках санитарно-эпидемиологических правил. С комиссиями, по словам Артура Юрьева, созванивались и оперативно решали вопросы.

Также в федеральную систему независимого общественного мониторинга от наблюдателей, у которых установлено мобильное приложение, поступило 19 сообщений. Все с положительным контекстом. В группу общественного штаба от наблюдателей отправлено более 500 ссылок на публикации о ходе голосования на своих страницах в социальных сетях и около 600 фотографий об организации избирательного процесса.

Отметим, все видеокамеры, установленные на избирательных участках в Тюменской области, работают круглосуточно без сбоев.

Инна Пахомова