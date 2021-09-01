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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Артур Юрьев: нарушений избирательного законодательства на участках не зафиксировано

Общество, 17:42 19 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушений избирательного законодательства в Тюменской области в рамках обращений, поступивших на горячую линию общественного штаба по наблюдению за выборами, не зафиксировали, сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

"В Тюменской области в рамках обращений, поступивших на горячую линию общественного штаба по наблюдению за выборами, не зафиксировано нарушений избирательного законодательства", - сказал Юрьев.

Он отметил, что до 16 часов 19 сентября поступило 12 звонков от граждан. Замечания в основном касались необходимости соблюдения социальной дистанции и иных санитарных правил. В целом интерес избирателей 19 сентября, в Единый день голосования, возрос. Это видно по числу людей, которые пришли на участки, и по количеству замечаний в адрес избирательных комиссий.

"При поступлении звонков на горячую линию совместно с представителями технического оператора мы просматриваем видеозаписи с конкретных участков. Если наблюдатели фиксируют отклонения в работе комиссии, то мы звоним на участок и выясняем подробности", - пояснил он.

Также в течение дня поступали обращения от граждан, желающих присоединиться к видеонаблюдению с территории общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области. Существующий регламент предусматривает подачу заявки заблаговременно. Но ввиду наличия технической возможности было решено о допуске граждан к просмотру видеостены.

"Ситуацией на избирательных участках интересуются жители не только Тюмени, но и других, даже отдаленных муниципалитетов Тюменской области", - добавил Юрьев.

Любовь Голышева

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# Артур Юрьев , выборы , общественные наблюдатели

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