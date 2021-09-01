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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Лидер тюменских цыган принял участие в голосовании

Общество, 16:52 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Председатель региональной общественной цыганской организации "Штар" Гена Виноградов принял участие в голосовании на избирательном участке в школе № 94. Об этом сообщает Аиф-Тюмень.

"Люди приходят вместе с семьями, народу много, избиратели продолжают идти. Каждый понимает, как важно проголосовать, ведь мы решаем судьбу страны, это ответственная задача", - считает лидер тюменских цыган.

Гена Виноградов отметил также, что на избирательном участке соблюдаются антиковидные требования Роспотпребнадзора: проводится термометрия, есть запас масок, антисептика, на полу нанесена разметка социальной дистанции.

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